Космічна ракета Ірану - не зовсім космічна

Іран виконав запуск суборбітальної, а не космічної ракети, повідомляє Reuters з посиланням на заяву представника іранського аерокосмічного центру.

За словами заступника голви іранського аерокосмічного дослідницького центру Алі Акбара Голру, був здійснений запуск суборбітальної дослідницької ракети, здатної досягнути висоти 150 км, яка не може залишатися на орбіті.

Раніше сьогодні іранське державне телебачення з посиланням на заяву голови аерокосмічного центру Мохсена Бахарамі повідомило, що Іран здійснив запуск ракети, здатної досягти космосу.

Напередодні міністр оборони Ірану Мостафа Мохаммед Наджар заявив в іранській пресі, що Іран планує спорудження власного супутника, а також ракетоносія для виведення його на орбіту. "Будівництво супутника і ракетоносія, а також входження до складу космічних держав - у планах міністерства оборони", заявив міністр.

2005 р. Іран спільно з Росією здійснив запуск свого першого супутника Sina-1 і заявив про плани модифікації ракет Shahab-3 дальністю 2 тис. км, спроможних виводити космічні апарати на навколоземну орбіту.