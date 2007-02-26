Новий Fiat одержує два мотори (фото)

На автошоу в Женеві відбудеться світовий дебют "зарядженої" версії хетчбека Fiat Grande Punto, яка, за традицією, одержить назву Abarth. Цей автомобіль має скласти конкуренцію Opel Corsa OPC, Renault Clio Sport і Peugeot 207 GTI, причому на устаткуванні такий хетчбек матиме два мотори.

Базова модель, яку покажуть у Женеві, одержить 150-сильний 1,4-літровий бензиновий двигун. Проте, як повідомляють деякі джерела, за деякий час на ринок вийде ще потужніша модифікація, яка одержить вже 180-сильну версію того ж силового агрегату.

Крім потужних моторів Fiat Grande Punto Abarth вирізнятиметься від базових моделей агресивною обвіскою кузова з великими передніми повітрозабірниками, іншою гратчаткою радіатора, новим заднім бампером і оригінальними колісними дисками збільшеної розмірності. Крім того, Fiat збирається позиціонувати лінійку автомобілів Abarth як окреме сімейство, для якого навіть розроблений дещо інший логотип.

Детальна інформація про найшвидший Fiat Grande Punto з`явиться після його світової прем`єри.

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