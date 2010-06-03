Nokia представила велосипедну зарядку для телефону
12:41, 03 червня 2010Наука та IT
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Їдеш - і заряджаєшся
Фінський виробник мобільних телефонів компанія Nokia представила в Амстердамі (Нідерланди) велосипедний зарядний пристрій для телефонів, повідомляє Газета.руз посиланням на Reuters. «Зарядка» виробляє електрику, коли велосипед рухається, і заряджає телефон.
За словами представника компанії Лео Маккея, пристрій надійде в продаж наступного року за ціною від ?15.
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