Комп`ютерна гра допоможе дітям пережити розлучення батьків

Компанія Zipland Interactive випустила гру, покликану допомогти дітям пережити розлучення батьків, повідомляється на сайті 1up.

Гра називається Earthquake in Zipland ("Землетрус в Зіпландії"). "Землетрус" є пригодою, за сюжетою якого діти мають спробувати відновити острів, що розпався на дві половинки внаслідок природного катаклізму.

Тріснутий острів, зрозуміло, втілює шлюб батьків. Автори гри уточнюють, що герой не зможе відновити Зіпландію в її первинному стані, зате розбереться з такими непростими питаннями, як озлобленість, відчуття провини та конфлікт прихильностей.

Гру можна викачати з офіційного сайту (в цьому випадку її вартість 50 доларів) або замовити доставку поштою за 60 доларів.

Лента.ру