Volkswagen готує субкомпактний і надекономічний автомобіль (фото)

Компанія Volkswagen веде розробку субкомпактного автомобіля, який планується устатковувати новітнім двоциліндровим дизельним мотором. Ця новинка стане своєрідним наступником нинішньому VW Lupo, а її вартість становитиме близько 8 тисяч євро за базову комплектацію, повідомляє німецьке видання Auto Bild.

За попередніми даними, нова модель стане компактнішою за VW Fox і буде суворо чотиримісною. А її новий двигун має шанси стати найекономічнішим мотором в лінійці Volkswagen - очікується, що він витрачатиме менше трьох літрів палива на сто кілометрів. Поява найменшого Volkswagen запланована на 2009 рік.

Приблизно в той же час на ринок має вийти компактний хетчбек Audi A1. Не виключено, що він буде побудований на тій же платформі, але одержить потужніші мотори і позиціонуватиметься як молодіжний автомобіль - конкурент популярному Mini.

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