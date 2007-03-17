Цюріх забезпечив Вінницю трамваями до 2037 року

Муніципалітет Цюріха (Швейцарія) подарував Вінницькому трамвайно-тролейбусному управлінню 14 двовагонних трамваїв, які 30 років були у вжитку.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив мер Вінниці Володимир ГРОЙСМАН.

За його словами, трамваї, які отримала Вінниця, у Цюриху пройшли капітальний ремонт.

«Протягом місяця трамваї будуть доустатковані за умовами експлуатації у Вінниці та наприкінці квітня-початку травня вийдуть на маршрути», - сказав В.ГРОЙСМАН. Міський голова також зауважив, що окрім трамваїв муніципалітет Цюріха передав Вінниці запасні частини до трамваїв на загальну суму понад 10 млн. грн.

«Упродовж вересня-жовтня Цюрих ще передасть Вінниці 13 двовагонних трамваїв», - повідомив В.ГРОЙСМАН.

Він висловив сподівання, що для вінничан «трамваї прослужать не менше, ніж прослужили у Швейцарії – 30 років».