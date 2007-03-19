Інтернет-шахраї пограбували громадян США на 200 млн. дол.

Інтернет-шахраї торік пограбували громадян США на 200 млн. дол. Як повідомляє news.ru, такі дані містяться в доповіді Федерального бюро розслідувань (ФБР) про боротьбу з інтернет-злочинністю в США в 2006 році.

Як зазначається в доповіді, 75% виявлених інтернет-шахраїв є жителями США. Проте американців активно грабували й іноземці, зокрема, представники Великої Британії, Нігерії, Канади, Румунії, Італії, Нідерландів, Німеччини і ПАР. Російські шахраї в цьому рейтингу посіли восьме місце - на їх частку припало 1,1% скоєних у США інтернет-злочинів.

У 2006 році відділ ФБР, який займається боротьбою з інтернет-злочинами, одержав 207,5 тисячі заяв від постраждалих. У середньому кожна жертва інтернет-злочинів позбулася 724 доларів. Однак майже в 40% випадків в 2006 році розмір вкраденого у однієї людини перевищив 100 тисяч доларів, - наголошується в доповіді ФБР.