З`явилися перші зображення стильної мікролітражки Fiat 500 (фото)

Компанія Fiat розповсюдила перші офіційні фотографії своєї нової мікролітражки Fiat 500 - ідеологічного наступника однойменного автомобіля, що випускався в 50-х роках минулого століття. Ця машинка, за задумом розробників, повинна стати доступнішою альтернативою Mini, а її основною купівельною аудиторією буде молодь.

Нагадаємо, що Fiat 500 побудований на дещо модернізованій платформі моделі Panda і оснащуватиметься 1,2- і 1,4-літровими бензиновими двигунами, а також 1,3-літровим турбодизельним мотором. Крім того, Fiat планує випустити ще і "заряджену" модифікацію цієї новинки маркою Abarth, яка буде оснащена 1,4-літровим турбованим двигуном потужністю 150 кінських сил.

Передбачається, що покупцям Fiat 500 запропонують багатий набір "персоналізованих" варіантів кольору кузова і оздоблення салону, а також безліч аксесуарів (включаючи наклейки на кузов) для додання машині індивідуальної зовнішності. Продажі стильної італійської мікролітражки почнуться вже в липні поточного року. Правда ціни на новинку поки не оголошені.

Автолента