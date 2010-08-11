Google купить творця віртуальної валюти

Корпорація Google купує компанію Jambool, яка створила сервіс Social Gold, що дозволяє надати соціальним додаткам і іграм підтримку "віртуальної валюти" для внутрішніх розрахунків, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на сайт TechCrunch.

Інформація про нове придбання Google підтверджує зацікавленість компанії у сфері соціальних ігор. Тільки за останні тижні інтернет-гігант інвестував щонайменше 100 мільйонів доларів у розробника браузерних ігор Zynga і купив за 228 мільйонів доларів компанію Slide, яка також займається створенням додатків для соціальних мереж.

За даними TechCrunch, сума угоди складе 55 мільйонів доларів, крім того, від 15 до 20 мільйонів можуть бути виплачені додатково, якщо фінансові показники Jambool за підсумками звітного періоду виявляться вищими обумовлених сторонами значень. Журналістам TechCrunch не вдалося одержати офіційні коментарі учасників операції.