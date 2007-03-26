Eurocom створить надпотужний 5-кілограмовий ноутбук

Компанія Eurocom анонсувала ноутбук з 600 гігабайтами дискового простору, повідомляється на сайті TG Daily. Як запевняють автори, D900C Phantom стане найпотужнішим ігровим ноутбуком і повноцінною заміною домашньому комп`ютерові. Ноутбук працює на процесорі Intel Core 2 Extreme, оснащений чотирма гігабайтами оперативної пам`яті і адаптерами бездротового зв`язку Bluetooth і WiFi 802.11a/b/g.

Для любителів комп`ютерних ігор буде випущена модель ноутбука з двома графічними адаптерами Nvidia GeForce Go 7950 GTX у SLI-режимі. Дизайнерам пропонується модель з Nvidia Quadro FX 2500M. Також у ноутбук вбудований HDTV-тюнер для прийому сигналу високої якості, а дискова система новинки може бути об`єднана в raid-масив.

Ноутбук важить майже 5,5 кілограмів при габаритах 40,1 х 30,2 х 5,5 см. Термін роботи від батареї D900C Phantom не перевищує однієї години. Вартість новинки поки що не оголошена.

Лента.ру