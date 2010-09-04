Toshiba відкликає 40 тисяч ноутбуків через ймовірність загоряння

Японський виробник електроніки Toshiba оголосив про відкликання 41 тисячі ноутбуків по всьому світу. Причиною стала доведена ймовірність загоряння, повідомляє Газета.Ru.

Відкликання стосується моделей Satellite T135, Satellite T135D і Satellite ProT130.

На даний момент компанія одержала понад 100 листів від покупців зі скаргами на придбаний продукт: у повідомленнях люди скаржилися на випадки сильного нагрівання корпусу ноутбуку і деформацію пластикового обідка навколо гнізда адаптера. Також є інформація про випадки псування майна і отримання опіків покупцями.