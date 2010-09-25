Японія розраховує на дітей, змалку знайомих з цифровими технологіями

Японія замінить паперові шкільні підручники на електронні, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

Реалізація проекту, який був названий "Школа майбутнього", проходитиме поступово. З жовтня в рамках проекту десять початкових шкіл устаткують планшетами для учнів та інтерактивними класними дошками. Проект орієнтований на дітей до 12 років, знайомих з цифровими технологіями з народження.

Устаткування для проекту виготовили компанії Toshiba і Fujitsu. За словами розробників, викладач зможе бачити дії учнів у реальному часі на своєму планшеті і координувати їх роботу, зокрема віддалено.

У разі успіху програми Міністерство освіти Японії планує збільшити наступного року кількість шкіл-учасниць до 50. Загальна вартість проекту перевищує 33 мільйони доларів.

Попри статус першопроходця в галузі електроніки Японія відстає від Південної Кореї, Сингапуру та Великої Британії за ступенем проникнення інформаційних технологій у систему освіти. Відтак японський уряд схвалив програму надання до 2020 року кожному учневі в країні комп`ютера для занять.