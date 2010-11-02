Google подає до суду на МВС США

Компанія Google подала позов до Суду федеральних скарг США на американське МВС. Як зазначає корпорація, відомство створило умови, які фактично роблять неможливою участь Google в конкурсі на розробку прикладного програмного забезпечення, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press.

У серпні МВС оголосило конкурс на створення прикладного програмного забезпечення, яке, зокрема, призначалося для мережевого користування електронною поштою і роботи з документами. Однією з основних вимог тендеру було сумісність майбутньої програми з пакетом устаткування Microsoft BPOS (Microsoft Business Productivity Online Suite).

Саме цей момент і є, на думку представників Google, створенням вигідних умов для конкурента і порушенням принципів вільної конкуренції.