Астрономи знайшли планету, на якій може бути життя

Астрономи вперше виявили поза Сонячною системою планету, на якій потенційно може існувати життя, пише в середу Associated Press. Температура на ній наближена до земної, не виключена також присутність води в рідкому вигляді і наявність атмосфери.

Знайдена планета обертається навколо так званого "червоного карлика", якому дали ім`я Gliese 581. Червоні карлики - це порівняльно невеликі і неяскраві зірки, тривалість життя яких більша, ніж у Сонця. Лише кілька років тому учені припустили, що на планетах біля них може бути та чи інша форма життя.

Нова планета, названа 581 с, в п`ять разів важча за Землю і знаходиться на відстані 20,5 світлових років від неї в сузір`ї Терези. Сила тяжіння на 581 с в 1,6 раза більше, ніж земна, до того ж планета знаходиться в 14 разів ближче від своєї зірки, ніж Земля від Сонця, тому з неї червоний карлик здається у 20 разів більше, ніж Місяць для нас.

Результати наукового відкриття поки не опубліковано, але відправлено до журналу "Астрономія і астрофізика". Відкриття було здійснене за допомогою телескопа Південноєвропейської обсерваторії в Чилі. Не дивлячись на те, що Gliese 581 входить до списку найбільш близьких до Землі зірок, потрапити на неї протягом людського життя як і раніше не уявляється можливим.

Лента.ру