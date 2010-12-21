Україна перейде на електронне урядування в три етапи

Кабінет міністрів схвалив Концепцію розвитку електронного урядування в Україні.

Як повідомили УНІАН у Департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, відповідне розпорядження уряд ухвалив на засіданні 13 грудня.

Згідно з документом, Державному агентству з питань науки, інновацій та інформації разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади доручено розробити та подати у місячний строк Кабміну план заходів щодо реалізації Концепції.

Реалізація Концепції передбачена на період до 2015 року та складається з трьох основних етапів.

На першому етапі (2011-2012 роки) передбачається розробка необхідної нормативно-правової та нормативно-технічної бази, зокрема щодо надання адміністративних послуг в електронній формі, а також єдиних стандартів, протоколів і регламентів взаємодії суб’єктів електронного урядування, їх гармонізація з міжнародними стандартами; створення єдиної загальнодержавної системи електронного документообігу та Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів та веб-сайтів органів державної влади і органів місцевого самоврядування на усіх рівнях; забезпечення надання органами державної влади та органами місцевого самоврядування послуг в електронній формі громадянам та суб’єктам господарювання з використанням інтернету.

На другому етапі (2013-2014 роки) планується: забезпечити організацію надання послуг в електронній формі в усіх сферах суспільного життя; створення сприятливих умов для залучення громадських організацій до управління державними справами; освоєння технологій інтерактивної взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування з громадянами та суб’єктами господарювання; впровадження в діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування типових організаційно-технологічних рішень у сфері електронного урядування; забезпечення передачі електронних документів у державні архіви, музеї, бібліотеки, їх довгострокове зберігання, підтримка в актуалізованому стані та надання доступу до них.

На третьому етапі (2014-2015 роки) передбачається створити: об’єднані веб-портали органів виконавчої влади, призначені для проведення відповідних трансакцій; єдину інформаційно-телекомунікаційну інфраструктуру органів державної влади та органів місцевого самоврядування; спеціальні центри (пункти) надання послуг, центри обслуговування населення (кол-центри), веб-портали надання послуг; єдиний веб-портал електронного урядування як єдине місце доступу до всіх видів електронних послуг для громадян та суб’єктів господарювання з урахуванням потреб громадян і функціональних аспектів; національний депозитарій електронних інформаційних ресурсів.

Фінансування заходів щодо реалізації Концепції здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел.

Як повідомляв УНІАН, за даними дослідження, проведеного тижневиком «Дзеркало тижня», упродовж 10 років в Україні було неефективно та за корупційними схемами витрачено 4-5 млрд. грн. бюджетних коштів, виділених на впровадження інформаційно-комунікативних систем та системи електронного документообігу в органах державної влади.