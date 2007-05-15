Дослідження Google: кожна десята інтернет-сторінка становить загрозу
Йде робота над створенням карти небезпечних зон
Компанія Google провела дослідження рівня зараження інтернету троянськими програмами та іншим шкідливим програмним забезпеченням.
Кожна десята сторінка, перевірена інженерами, містила програми-віруси, здатні заразити комп`ютери користувачів.
Програмісти інтернет-компанії дослідили мільярди сайтів, а 4,5 мільйона сторінок зазнали ретельного аналізу.
Близько 450 тисяч з них були здатні завантажити небезпечні програми, такі як шпигунські програми або віруси, без відома користувача.
Ще 700 тисяч сторінок, імовірно, містили програми, здатні завдати збитку комп`ютерам користувачів.
У Google вирішили зайнятися цією проблемою впритул і "почали роботу з ідентифікації в мережі всіх веб-сторінок, що містять небезпечні програми". В даний час йде робота над створенням карти небезпечних зон всесвітньої мережі.