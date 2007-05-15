Дослідження Google: кожна десята інтернет-сторінка становить загрозу

Компанія Google провела дослідження рівня зараження інтернету троянськими програмами та іншим шкідливим програмним забезпеченням.

Кожна десята сторінка, перевірена інженерами, містила програми-віруси, здатні заразити комп`ютери користувачів.

Програмісти інтернет-компанії дослідили мільярди сайтів, а 4,5 мільйона сторінок зазнали ретельного аналізу.

Близько 450 тисяч з них були здатні завантажити небезпечні програми, такі як шпигунські програми або віруси, без відома користувача.

Ще 700 тисяч сторінок, імовірно, містили програми, здатні завдати збитку комп`ютерам користувачів.

У Google вирішили зайнятися цією проблемою впритул і "почали роботу з ідентифікації в мережі всіх веб-сторінок, що містять небезпечні програми". В даний час йде робота над створенням карти небезпечних зон всесвітньої мережі.

Бі-бі-сі