У Києві пройде Форум біопалива

У Києві 20-21 квітня пройде 3-й Український форум біопалива.

Про це УНІАН повідомили в організаційному комітеті форуму.

Згідно з повідомленням, робоча програма форуму включає понад 30 доповідей авторитетних українських і зарубіжних фахівців у галузі виробництва й збуту твердого біопалива, зокрема експорту, технологічних рішень та інжинірингу, ефективного інвестування в біопаливні проекти, а також створення комплексних проектів у сфері біоенергетики «від лісу (поля) до споживача теплової енергії».

Передбачається, що в роботі форуму візьме участь президент Європейської біогазової асоціації Артур ВЕЛЛІНГЕР, який вперше відвідає Україну.

Форум пройде в Міжнародному виставковому центрі.