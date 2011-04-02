У Києві пройде Форум біопалива
03:25, 02 квітня 2011Наука та IT
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Повідомляє оргкомітет
У Києві 20-21 квітня пройде 3-й Український форум біопалива.
Про це УНІАН повідомили в організаційному комітеті форуму.
Згідно з повідомленням, робоча програма форуму включає понад 30 доповідей авторитетних українських і зарубіжних фахівців у галузі виробництва й збуту твердого біопалива, зокрема експорту, технологічних рішень та інжинірингу, ефективного інвестування в біопаливні проекти, а також створення комплексних проектів у сфері біоенергетики «від лісу (поля) до споживача теплової енергії».
Передбачається, що в роботі форуму візьме участь президент Європейської біогазової асоціації Артур ВЕЛЛІНГЕР, який вперше відвідає Україну.
Форум пройде в Міжнародному виставковому центрі.
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