Kodak представив нові цифрові фотоапарати (фото)

Компанія Kodak анонсувала шість нових цифрових камер, повідомляється на сайті Digital Photography Review. Новинки з`являться у продажу ще до осені цього року.

Чотири камери репрезентують нову серію M - лінійку функціональних, бюджетних фотокамер. Новинки M753 і M853 устатковані семи- і 8,2-мегапіксельними матрицями відповідно, 2,5-дюймовим дисплеєм, а також об`єктивом з триразовим оптичним збільшенням. M873 і M883 обладнані 3-дюймовим дисплеєм і 8-мегапіксельною матрицею. M753 з`явиться у продажу в липні 2007 року за ціною близько 200 доларів. M853 і M873 вийдуть в серпні, M883 - у вересні.

Решта дві камери стануть доповненням серії Z. Компактна Z1275 устаткована 12-мегапіксельною матрицею, 2,5-дюймовим дисплеєм і об`єктивом з можливістю п`ятикратного збільшення. ZD710 обладнана 7,1-мегапіксельною матрицею, об`єктивом з функцією 10-разового збільшення і 2-дюймовим дисплеєм. Також у ZD710 найвищий показник світлочутливості - 1600 (у решти всіх новинок - 1250). Обидві камери з`являться у продажу в серпні 2007 року.

Лента.ру