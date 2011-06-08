Космічний корабель стартував до МКС

Пілотований корабель "Союз ТМА-02М" почав дводенний політ до Міжнародної космічної станції.

На борту корабля космонавт Роскосмосу Сергій Волков, японський астронавт Сатосі Фурукава і астронавт НАСА Майкл Фоссум.Они приєднаються до командира МКС-28 Андрія Борисенка та бортінженерів Олександра Самокутяєва і Рональда Гарана, які вже працюють на станції .

Стиковка корабля з МКС запланована на 10 червня.

Екіпаж МКС має здійснити на станції близько 150 наукових експериментів.