Космічний корабель стартував до МКС
01:32, 08 червня 2011Наука та IT
1570 0
На борту росіянин, американець і японець
Пілотований корабель "Союз ТМА-02М" почав дводенний політ до Міжнародної космічної станції.
На борту корабля космонавт Роскосмосу Сергій Волков, японський астронавт Сатосі Фурукава і астронавт НАСА Майкл Фоссум.Они приєднаються до командира МКС-28 Андрія Борисенка та бортінженерів Олександра Самокутяєва і Рональда Гарана, які вже працюють на станції .
Стиковка корабля з МКС запланована на 10 червня.
Екіпаж МКС має здійснити на станції близько 150 наукових експериментів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter