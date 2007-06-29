Ford хоче продати бренди Land Rover и Jaguar

Американський автовиробник Ford Motor Co. розглядає можливий продаж брендів Land Rover і Jaguar, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням Reuters. "Ми розглядаємо всі варіанти", - заявив президент американського підрозділу компанії Марк Філдс. При цьому М.Філдс відмовився відповісти на запитання, чи одержала компанія якісь пропозиції від потенційних покупців.

Раніше в американських ЗМІ з`явилася інформація з посиланням на анонімні джерела, що Ford, який зазнає збитків, розглядає можливість продажу брендів Jaguar і Land Rover і найняв для консультації з цього питання фахівців з інвестиційних банків Goldman Sachs, Morgan Stanley і HSBC.

Ford придбав Jaguar у 1989 р., а Land Rover у 2000 р.

Чисті збитки Ford за підсумками I кварталу поточного року знизилися в 5 разів - до 282 млн. дол. (0,15 дол./акція) порівняно з чистими збитками у розмірі 1,4 млрд дол. (0,76 дол./акція), зафіксованими за аналогічний період рік тому. Виручка Ford Motor за звітний квартал збільшилася на 5,4% і склала 43 млрд дол. проти 40,8 млрд дол. в січні-березні 2006 р.