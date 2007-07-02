Ан-30 взяв участь у бельгійському авіашоу (фоторепортаж)

30 червня та 1 липня на авіабазі у бельгійському Коксиді відбулося авіашоу, присвячене Дню збройних сил Бельгії. На авіашоу було представлено 48 різних військових літаків, серед яких, зокрема, і “Боїнг”- “Авакс”.

Цього року вперше в авіашоу взяла участь і Україна, яка надіслала на запрошення Міністерства оборони Бельгії літак для аерофотозйомки Ан-30.

Український літак під командуванням командира екіпажу підполковника Сергія БУЛАТА несе службу в ескадрильї “Блакитна стежа”, що входить до складу авіабригади у Борисполі. Ескадрилья була створена 26 жовтня 1992 року, а її назва походить ще з 20-х років минулого століття, коли в Україні діяв сторожовий ескадрон з такою самою назвою.

Літаки типу АН-30 використовуються для спостереження та верифікації в рамках угоди “Відкрите небо”, підписаної 40 країнами світу та ратифікованої 26-ма. Перший свій політ в рамках цієї угоди літак з бортовим номером 80 здійснив в 1997 році для верифікації об’єктів на території США. З того часу українські літаки виконують від 14 до 19 інспекційних польотів до інших країн на рік.

Загалом для участі в авіашоу було запрошено 4 українські літаки: АН-30, Су-27, Міг-29 та АН-74, однак відправити вирішено було лише один, оскільки він був найбільш підготовленим до закордонних перельотів – літак має сертифікацію, а його екіпаж володіє англійською, що необхідно для здійснення закордонних польотів.

Як розповів УНІАН представник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Аркадій ВАШУТІН, в цілому українській літак викликав великий інтерес як серед іноземних колег, так і серед відвідувачів авіашоу. Разом з тим А.ВАШУТІН висловив переконання у тому, що Україні потрібно краще готуватися до таких міжнародних подій. “Ми маємо не лише показувати наші літаки, але й пропагувати наші повітряні сили”, - сказав він.

Для цього багато не потрібно – хоча б просто мати один намет для продажу шевронів, нашивок та інших сувенірів, пов’язаних з Україною та українською символікою, як це роблять представники армій інших держав. У величезних наметах, що простягнулися вздовж лінії виставлених літаків, торгують формою, моделями літаків, іграшками. Переважно цей розпродаж розрахований на дітей, які, надивившись на літаки, здається, й самі починають мріяти про кар’єру льотчиків. І не тільки, бо ж крім відвідування літаків на цьому святі малюки мали можливість відчути себе справжніми солдатами: хто випробував себе у якості підводника, хто – ракетника, звичайно, з допомогою дорослих.

Сергій Воропаєв