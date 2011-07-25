Космічне звалище довкола Землі за 10 років збільшилося вдвічі

Кількість відпрацьованих ступенів ракет, зламаних супутників та інших штучних об`єктів, які віднесені до космічного сміття, в навколоземному просторі з 2001 по 2011 рік зросла вдвічі, свідчать дані Національного управління з повітроплавання і дослідження космічного простору США (NASA).

За даними щоквартального звіту NASA, присвяченого проблемі космічного сміття, на даний момент на орбіті перебувають 16094 "сміттєвих об`єкти", зокрема 3396 зламаних і відпрацьованих супутників та 12968 верхніх ступенів ракет-носіїв й інших уламків.

У 2001 році загальна кількість об`єктів космічного сміття становила 8831 (2732 супутники і 6099 інших об`єктів).

При цьому головним забруднювачем космічного простору залишається Росія, на яку разом з іншими країнами СНД припадає 6075 об`єктів космічного сміття. На США на "космічному звалищі" припадає 4867 об`єктів. На третьому місці Китай - 3623.

Космічним сміттям вважаються всі штучні об`єкти в космосі, які несправні, не функціонують і вже не можуть служити корисним цілям, але становлять небезпеку для діючих космічних апаратів.

Загроза зіткнення з "сміттєвими об`єктами", зокрема, регулярно змушує змінювати орбіту Міжнародної космічної станції (МКС), зазначає РІА "Новости".