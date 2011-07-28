PEOPLEnet пропонує НКРЗ врегулювати спірні питання без суду

PEOPLEnet звернувся до Національної комісії з питань регулювання зв’язку України (НКРЗ) з пропозицією про позасудове врегулювання питання щодо отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом в діапазоні 1900–2000 МГц. Про це йдеться в офіційному зверненні голови наглядової ради ПрАТ «Телесистеми України» Вадима Шульмана до голови НКРЗ Петра ЯЦУКА, копією якого володіє агентство.

Як зазначається у зверненні, ПрАТ «Телесистеми України» (національний оператор телекомунікацій, який працює під брендом PEOPLEnet) мають наміри впроваджувати нові технологічні досягнення у галузі телекомунікацій, зокрема - цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-2000. Задля цього компанія у 2009 р. звернулася до НКРЗ з обґрунтованою пропозицією про надання ліцензії на право використовувати частину радіочастотного ресурсу України у діапазоні 1900–2000 МГц.

Проте, як зазначається у зверненні, питання не мало позитивного вирішення. «ПрАТ «Телесистеми України» тоді отримали немотивовану відмову у наданні в користування зазначеного радіочастотного ресурсу. Проаналізувавши ситуацію, ми дійшли наступного висновку - відмова у видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом у діапазоні 1900–2000 МГц обумовлена специфічними чинниками й немає причин стверджувати, що НКРЗ відмовила нам на законних підставах», - зазначається у зверненні.

Згідно до інформації, оприлюдненої у зверненні, «ПрАТ «Телесистеми України» у зв`язку з наведеними фактами вимушені були звернутись до суду. Зараз справа про оскарження відмови НКРЗ у наданні ПрАТ «Телесистеми України» радіочастотного ресурсу розглядається Окружним адміністративним судом м. Києва. “Проте ми пропонуємо вирішити проблему у позасудовому порядку й зробити це таким чином, щоб отримали вигоду державний бюджет Україні та потенційні споживачі послуг цифрового стільникового радіозв’язку CDMA-2000», - йдеться у зверненні.

Як зазначається в документі, в разі надання ПрАТ «Телесистеми України» ліцензії на користування радіочастотним ресурсом у смузі радіочастот 1900–2000 МГц одночасно до державного бюджету буде сплачено щонайменше 182,8 млн. грн. Також, в разі надання ліцензії, до держбюджету постійно надходитимуть суми податку на додану вартість (в розмірі 20% вартості наданих ПрАТ «Телесистеми України» послуг цифрового стільникового радіозв’язку CDMA-2000) та суми збору до Пенсійного фонду України (в розмірі 7,5% від вартості цих послуг).

На думку Голови Наглядової Ради ПрАТ «Телесистеми України» позитивна реакція регулятора на пропозицію компанії стане доводом на користь того, що НКРЗ України в своїй діяльності дотримується вимог Закону України «Про радіочастотний ресурс України», проваджує державницьку політику в питанні користування радіочастотним ресурсом, сприяє впровадженню сучасних інформаційних технологій, розвитку та впровадженню нових досягнень у галузі радіозв’язку, а також дбає про забезпечення надходжень до державного бюджету України.