Hartge готує BMW до рекорду світу (фото)

Німецьке тюнінг-ательє Hartge, що спеціалізується на доведенні автомобілів марки BMW, представило хетчбек BMW 1-Series, з двигуном на скрапленому газі. На такому автомобілі, який був розроблений Hartge спільно з Університетом технологій і економіки міста Саарбрюкен (Saarbrucken), в компанії планують встановити новий рекорд швидкості для машин на скрапленому газі.

Новинка збудована на базі іншої розробки Hartge – Н1 5,0 – проте 450-сильний восьмициліндровий двигун, що встановлюється на таку тюнінгову BMW 1-Series, був модернізований для роботи на газі. Тепер потужність мотора – 550 кінських сил, а максимальна швидкість – 300 кілометрів на годину.

Наразі рекорд швидкості в 315 кілометрів на годину для машин, двигуни яких працюють на скрапленому газі, належить гоночному автомобілю IdeeVerte Competition.

Автолента