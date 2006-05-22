Компактний Rolls-Royce буде готовий до 2010 року (фото)

Англійська компанія Rolls-Royce представить новий компактний седан в 2009 або на початку 2010 року, повідомляє Autoweek.com. Таку заяву зробив глава європейського і близькосхідного відділень компанії Аксель Обермюлер (Axel Obermuller).

Очікується, що нова модель буде побудована на платформі BMW 7-Series, проте за своїми характеристиками і рівнем комплектації вона перевершить флагмана баварської компанії. При цьому, ціна компактного Rolls-Royce все ж таки буде значно нижчою за вартість седана Phantom.

В найближчому майбутньому англійська марка має намір збільшити обсяги продажів своїх автомобілів за рахунок нових моделей. Крім компактного седана, модельний ряд Rolls-Royce через рік поповниться розкішним кабріолетом, в основу якого ляже концептуальний 101EX. Пізніше, на його базі буде створене чотиримісне купе.

Лєнта.ру