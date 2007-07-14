Як зробити піратську копію кінофільму на мобільник і як цього не дозволити

Відеопірати дедалі частіше використовують можливості сучасних мобільних телефонів для запису останніх новинок кіноіндустрії, повідомляє кореспондент РІА "Новости" з посиланням на місцеву сингапурську газету.

"Невеликі за розміром телефони, у яких висока якість відео і добрий об`єм пам`яті, легше приховати, ніж звичайну відеокамеру. Тільки цього року в Малайзії, Гонконзі і на Філіппінах до кримінальної відповідальності притягнули більше 30 осіб, які записували фільми таким чином", - пише видання.

У червні в регіоні закінчилася широкомасштабна операція проти відеопіратів, яка тривала два місяці. Було вилучено більше трьох мільйонів неліцензійних дисків, чотирьох тисячі пристроїв для запису, і майже 900 людей арештовано. Починаючи з 2004 року, регіональна організація захисту авторських прав - Азіатсько-Тихоокеанська асоціація кінофільмів (АТАК) спільно з поліцією провела 7400 рейдів - арештовано більше 4300 осіб і вилучено більше 30 мільйонів контрафактних дисків.

За даними АТАК, протягом 2005 року місцеві пірати завдали збитку світовим кінокомпаніям на 6 мільярдів доларів.

Як пише газета, використання мобільних телефонів в кінотеатрах - відносно недавнє явище.

"Працівники кінотеатрів спеціально навчені виявляти записуючі пристрої у глядачів, а телефони не викликають підозри", - повідомляє видання. При цьому якість відеозапису останнього покоління смартфонів практично зорівнялася з відеокамерами, а збільшені обсяги пам`яті дозволяють записувати впродовж кількох годин. У багатьох кінотеатрах Південно-східної Азії почалися тренінги. Їхня мета - навчити працівників кінозалів виявляти відвідувачів, які записують фільм на мобільний телефон.