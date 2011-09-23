Google звинуватили у підстасовці

Американські сенатори звинуватили найбільший у світі пошуковик Google в маніпуляції результатами запитів. На думку членів сенатського комітету з питань судової системи, компанія зловживає своїм лідерським становищем на ринку, повідомляє Бі-бі-сі. Одночасно розслідування щодо корпорації веде Федеральна торгова комісія США. Крім того, діяльність Google перевіряє Єврокомісія.

Голова ради директорів Google Ерік Шмідт на слуханнях конгресу у Вашингтоні заявив, що пошуковик нічого не підтасовує.

"Google не робить нічого, щоб заблокувати доступ до своїх конкурентів або до інших джерел інформації", - зазначив він. За його словами, компанія як найбільший у світі пошуковик "усвідомлює відповідальність" свого становища на ринку. Е.Шмідт також послався на досвід компанії Microsoft, яка неодноразово ставала об`єктом антимонопольних розслідувань. "Ми добре засвоїли уроки попередників", - наголосив він.

Лідерство Google серед пошукачів викликає дедальші побоювання, оскільки компанія поступово опановує нові й нові сфери інтересів. Зокрема, нещодавно компанія запустила власну соціальну мережу і сайт, що порівнює різні товари, зауважує РосБізнесКонсалтинг.