Microsoft купив Skype

Європейська Комісія схвалила придбання корпорацією Microsoft провайдера голосового і відеозв`язку через Інтернет - Skype. Сума угоди 8,5 мільярдів доларів.

Придбання Skype - важливий етап на шляху створення мобільної версії Windows, яка допоможе зміцнити позиції на ринку смартфонів, де Microsoft поки відстає від Google-івського Android-а та iPhon-а компанії Apple, зауважує Радіо Свобода.