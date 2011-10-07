Microsoft купив Skype
23:27, 07 жовтня 2011Наука та IT
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Ціна питання - 8,5 мільярда
Європейська Комісія схвалила придбання корпорацією Microsoft провайдера голосового і відеозв`язку через Інтернет - Skype. Сума угоди 8,5 мільярдів доларів.
Придбання Skype - важливий етап на шляху створення мобільної версії Windows, яка допоможе зміцнити позиції на ринку смартфонів, де Microsoft поки відстає від Google-івського Android-а та iPhon-а компанії Apple, зауважує Радіо Свобода.
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