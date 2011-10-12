Росія і Білорусь вибрали реактор для Гродненської АЕС

У вівторок, 11 жовтня, ЗАТ «Атомстройэкспорт» (ЗАО АСЭ, компанія державної корпорації «Росатом») і ГУ «Дирекція будівництва атомної електростанції» (Республіка Білорусь) підписали Контрактну угоду про будівництво енергоблоків № 1 і 2 АЕС на території Республіки Білорусь.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Атомстройэкспорта», контрактна угода визначає основні положення Генерального контракту на будівництво «під ключ» двох енергоблоків АЕС загальною потужністю до 2400 МВт з реакторною установкою В-491. Передбачено, що білоруська АЕС споруджуватиметься на умовах повної відповідальності генерального підрядника.

Для будівництва першої білоруської АЕС обрано проект «АЕС-2006» ВАТ «Санкт-петербурзький Атомэнергопроект».

Для розміщення станції обрано Островецький майданчик у Гродненській області. Проект білоруської АЕС відповідає вимогам діючих законодавчих і нормативних документів у галузі використання атомної енергії Російської Федерації з урахуванням рекомендацій МАГАТЕ, вимог EUR. Проект відрізняється підвищеними характеристиками рівня ядерної, радіаційної, технічної і екологічної безпеки АЕС, а також техніко-економічними показниками.

Довідка УНІАН. 28 листопада 2008 року уряд Білорусі звернувся до російського уряду з посланням, в якому зазначив, що білоруські фахівці віддають перевагу російському проекту АЕС, і запропонував приступити до реалізації даного проекту.

28 травня 2009 року в Мінську була підписана Угода між урядами двох країн про співпрацю в області використання атомної енергії в мирних цілях.

15 березня 2011 року в Мінську в ході засідання Ради Міністрів Союзної держави була підписана міжурядова Угода про співпрацю в будівництві на території Республіки Білорусь атомної електростанції.