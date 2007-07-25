Що кияни тримають на даху і як це пов`язано з блискавками?

Комунальні служби столиці закликають киян не встановлювати самовільно на дахах будинків додаткове обладнання, яке може вивести з ладу громовідвід.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Головне управління МНС України в м. Києві, кожен житловий будинок в столиці захищений від влучання блискавки. За інформацією ГУ МНС України в м. Києві, введення житлового будинку в експлуатацію не допускається без встановлення відповідного захисного обладнання. За технологією, кожен громовідвід має свій радіус дії, тому встановлювати його на кожному будинку не обов’язково. Але всі будівлі гарантовано захищені блискавкозахистом по периметру будівлі.

За інформацією Головного управління МНС, термін використання блискавкозахисного обладнання дуже великий, тому кияни можуть не хвилюватися за його дієздатність. Єдине, що може зашкодити його роботі – це встановлення додаткових приладів на дахах будинків, особливо це стосується самовільного виведення на дах кондиціонерів, супутникових антен тощо. В таких випадках працівники житлово-комунальної сфери здійснюють ремонт або заміну захисного обладнання.