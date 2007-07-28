Російський уряд створить новий сорт нафти - для Китаю

Російський уряд має намір створити новий, п`ятий російський сорт нафти, у якого поки немає навіть робочої назви. Аналітики називають нову суміш, яка поставлятиметься по Східному трубопроводу, ESPL Blend ("суміш ВСТО"), пише газета "Комерсант". Поки в Росії тільки чотири марки нафти: Urals, Siberian Light, Rebco і Sokol. Ціни на Urals, Siberian Light і Rebco прив`язані до котирувань північноморської суміші Brent. Невідомо, чи будуть прив`язані ціни на ESPL Blend до цін на Brent.

Нова марка, для якої треба встановити окремий ГОСТ, буде дорожчий ніж Urals, оскільки в останню входить важка нафта, яку видобувають на Уралі та Поволжі. В ESPL Blend высокосірчастої нафти не будет.

Можливість реєстрації нового сорту нафти розглядалася ще в 2004 році, але була відкладена. Тепер роботи над визначенням складу суміші продовжилося. Якщо навіть сорт буде зареєстрований, першим його, швидше за все, одержить не ринок, а китайці, з якими будівельники ВСТО укладуть договори на постачання.

Проект будівництва Східного нафтопроводу реалізується компанією "Транснефть". Протяжність нафтопроводу складе близько 2800 кілометрів. Завершення будівництва першого етапу ВСТО заплановане на друге півріччя 2008 року.

Лента.ру