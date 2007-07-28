BMW оголосила російські ціни на купе M3 (фото)

Компанія BMW оголосила російські ціни на купе M3. Прийом замовлень на цей автомобіль почнеться в серпні ц.р., а перші машини надійдуть до власників восени. Ціни на BMW M3 починаються від 71,9 тисяч євро (2 516 500 рублів).

BMW M3 устаткований чотирилітровим восьмициліндровим бензиновим двигуном потужністю 420 кінських сил, який агрегатується з шестиступінчатою механічною коробкою передач. До "сотні" таке купе розгониться за 4,8 секунди, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 250 кілометрів на годину.

Нагадаймо, що М3 також планується випускати у версіях з кузовом "седан" і "купе-кабріолет". Крім того, дещо пізніше для цієї моделі як опцію пропонуватимуть нову семиступінчату коробку передач з двома зчепленнями (аналог DSG від концерну VW) - M DCT.

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