Перший британський есмінець-невидимка пройшов випробування (фото)

Есмінець британського Королівського флоту "Дерін" закінчив перший випробувальний похід.

Корабль-"стелс", побудований на верфі в Глазго, вийшов у перший похід 18 липня 2007 року. Протягом плавання випробовувалися різні системи есмінця, включаючи озброєння. Добудова корабля і завершення його випробувань плануються на 2008-2009 роки. Загалом Королівський флот планує одержати 6 есмінців-невидимок, призначених для супроводу перспективних авіаносців.

Стандартна водотоннажність нового есмінця становить 5800, повна - 7300 тонн, довжина - 152,4 метра, ширина - 21 метр, осідання - 5,7 метра. Швидкість повного ходу - 29 вузлів, дальність плавання 18-вузловим ходом - сім тисяч морських миль. Корабель має 114-міліметрову універсальну артустановку, вісім ракет "Гарпун", вертикальну пускову установку на 48 зенітних ракет Aster 15/30, два зенітні автомати та протичовнові торпедні апарати. Крім того, на есмінцеві може базуватися вертоліт.

Лента.ру