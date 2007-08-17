Північна Корея отримає домен першого рівня

Північна Корея одержить власний домен першого рівня. За повідомленням агентства AFP, рішення про створення домену ".kp" буде ухвалене на жовтневих зборах корпорації з призначення доменних імен ICANN, які відбудуться в Лос-Анжелесі.

Варто зазначити, що Північна Корея свого часу була внесена до списку тринадцяти ворогів інтернету за версією організації "Репортери без кордонів". Країни, що потрапили до "ворогів інтернету", були звинувачені в утискові свободи слова, здійсненні цензури в місцевих сегментах Мережі, а також в переслідуванні опозиційно налаштованих блоггерів. Крім Північної Кореї до цього списку ввійшли так само Білорусія, Китай, Куба і Єгипет.

Лідером серед країн азіатсько-тихоокеанського регіону щодо користування Мережею є Південна Корея. В середньому інтернетом користуються більше 60 відсотків населення цієї країни.

Лента.ру