Водневий Ford розігнався до 331 км/год (фото)

У США на соляному озері Бонневілл автомобіль компанії Ford - Fusion Hydrogen 999 – встановив новий світовий рекорд швидкості для машин, оснащених силовою установкою на паливних елементах, в яких енергія для електродвигунів виробляється в процесі хімічної реакції між воднем і киснем. Такий "форд" під керуванням відомого гонщика Ріка Бернса (Rick Byrnes) зміг розігнатися до 207 миль на годину (331 кілометр на годину).

Ford Fusion Hydrogen 999 – це перший в світі гоночний автомобіль, побудований на базі серійного і устаткований електродвигуном потужністю 770 кінських сил, який живить "воднева" установка на паливних елементах. Згідно із заявою представників американської компанії, ця машина - результат 10-річних досліджень у галузі водневих технологій, а на її спорудження пішло більше року.

Варто зазначити, що цей рекорд швидкості був встановлений тільки з другої спроби. Перший заїзд відбувся 12 серпня ц.р., проте тоді Ford Fusion Hydrogen 999 зміг розігнатися тільки до 161 милі на годину (257 кілометрів на годину).

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