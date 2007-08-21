Шаттл ”Індевор” встиг повернутися на Землю до урагану

Шаттл "Індевор" закінчив 12-денний політ, без пригод приземлившись у космічному центрі Кеннеді у Флоріді, повідомляє телеканал CNN.

Двигуни "Індевора" дали імпульс для сходження з орбіти об 11:25 (18:25 у Києві). Якби умови для посадки в центрі Кеннеді були визнані несприятливими, шаттл залишився б на орбіті до 13:00, після чого зійшов би з неї для посадки в космопорті у Флориді о 14:06. Третім можливим місцем для посадки була база ВПС "Едвардс" у Каліфорнії.

Місія "Індевора" (STS-118) тривала 12 діб і 18 годин. Спочатку планувалося, що шаттл повернеться 19 серпня, проте 13 серпня, після того, як випробування підтвердили, що нова система передачі енергії від МКС на шаттл працює успішно, було ухвалено подовжити перебування на орбіті на три дні. Але 18 серпня NASA, побоюючись, що ураган "Дін", що наближається, завадить роботі центру управління польотами в Х`юстоні, ухвалило повернути "Індевор" на Землю на день раніше.