Yahoo! і MSN погодилися цензурувати блоги китайських користувачів

Компанії Yahoo! і MSN (підрозділ Microsoft) підписали угоду, згідно з якою вони зобов`язуються контролювати блоги китайських користувачів, повідомляє AFP.

Контроль здійснюватиметься з метою захисту державних інтересів Китаю. Компанії повинні видаляти всі "нелегальні й погані повідомлення" в блогах. До заборонених тем віднесені секс, насильство і критика ідеології китайського уряду.

Крім того, Yahoo і MSN порекомендували запитувати в користувачів при реєстрації справжні імена, адреси та інші деталі особистого характеру.

Також відомо, що аналогічні угоди підписали й інші інтернет-компанії, що надають послуги китайським блоггерам.

Лента.ру