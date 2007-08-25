Yahoo! і MSN погодилися цензурувати блоги китайських користувачів
00:10, 25 серпня 2007Наука та IT
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Заборонені секс, насильство та критика КНР
Компанії Yahoo! і MSN (підрозділ Microsoft) підписали угоду, згідно з якою вони зобов`язуються контролювати блоги китайських користувачів, повідомляє AFP.
Контроль здійснюватиметься з метою захисту державних інтересів Китаю. Компанії повинні видаляти всі "нелегальні й погані повідомлення" в блогах. До заборонених тем віднесені секс, насильство і критика ідеології китайського уряду.
Крім того, Yahoo і MSN порекомендували запитувати в користувачів при реєстрації справжні імена, адреси та інші деталі особистого характеру.
Також відомо, що аналогічні угоди підписали й інші інтернет-компанії, що надають послуги китайським блоггерам.
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