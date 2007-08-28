Доходи мобільних операторів України зросли за 7 місяців на третину

Доходи українських операторів мобільного зв`язку збільшилися за 7 місяців 2007 р. проти такого ж періоду 2006 р. на 34,7% - до 2,663 млрд дол. Такі дані навів Держкомстат країни.

Зокрема доходи стільникових операторів зросли на 34,7% - до 13,66 млрд дол., операторів пейджингового зв`язку скоротилися на 37,2% - до 455 тис. дол., від послуг транкінгового зв`язки збільшилися на 38,9% - до 2,4 млн. дол. Доходи від надання послуг стільникового зв`язку населенню зросли за 7 міс. на 31,7% - до 1 млрд дол.

В цілому доходи українських компаній від надання послуг зв`язку зросли за 7 міс. 2007 р. проти аналогічного періоду 2006 р. на 22,7% - до 4,309 млрд дол. Ринок стільникового зв`язку України контролюють російські компанії.

РосБізнесКонсалтинг