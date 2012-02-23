У парках і скверах Донецька встановлено Wi-Fi

02:05, 23 лютого 2012
Наука та IT
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Ще й на дурняк

У Донецьку до майбутнього фінального туру чемпіонату Європи з футболу встановлено безкоштовний Wi-Fi у парках і скверах міста.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міської ради з посиланням на мера Олександра ЛУК’ЯНЧЕНКА.

За його словами, для забезпечення комфортного доступу до Інтернету жителів і гостей Донецька практично в усіх парках і скверах міста встановлено безкоштовний Wi-Fi.

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