У парках і скверах Донецька встановлено Wi-Fi
02:05, 23 лютого 2012Наука та IT
1725 0
Ще й на дурняк
У Донецьку до майбутнього фінального туру чемпіонату Європи з футболу встановлено безкоштовний Wi-Fi у парках і скверах міста.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міської ради з посиланням на мера Олександра ЛУК’ЯНЧЕНКА.
За його словами, для забезпечення комфортного доступу до Інтернету жителів і гостей Донецька практично в усіх парках і скверах міста встановлено безкоштовний Wi-Fi.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter