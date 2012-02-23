Чому користувачі мобілок часто змінюють операторів? (опитування)

Користувачі часто змінюють оператора через невдовлення якістю широкосмугового мобільного зв'язку.

Про це свідчать результати дослідження компанії Nokia Siemens Networks (Фінляндія-Німеччина), повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Масштабне глобальне дослідження звичок і пріоритетів користувачів мобільного зв'язку показало, що в групі тих, хто часто користуються послугами мобільного широкосмугового доступу, ймовірність зміни оператора найбільш висока. З понад 16 тисяч опитаних абонентів мобільного зв'язку, понад 40% були визначені як інтенсивні користувачі передових сервісів, і більше половини з них змінили операторів у попередні роки, причому близько 40% готові змінити оператора протягом наступних 12 місяців.

Щорічне дослідження з питань залучення і утримання абонентів, замовлене Nokia Siemens Networks, показало, що вплив якості мобільного широкосмугового доступу на утримання абонентів в 2011 році значно зріс. У 2010 році найважливішими критеріями були названі покриття мережі і якість голосового зв'язку; у 2011 році вони залишилися серед важливих чинників, які впливають на утримання клієнтів. Проте клієнти, які були віднесені до групи "інтенсивні користувачі передових сервісів", тепер ставлять якість мобільного широкосмугового доступу разом з якістю голосового зв'язку і покриттям мережі під час прийняття рішення щодо зміни мобільного оператора.

Люди, які обрали свого оператора мобільного зв'язку вперше, і абоненти, які міняли операторів протягом попередніх шести місяців, також назвали якість голосового зв'язку, покриття мережі і якість мобільного широкосмугового доступу як три головні критерії під час вибору оператора.

Згідно зі звітом, клієнти називали швидкісний широкосмуговий доступ як найважливіший сервіс на наступні кілька років. Несприятливі умови контракту, тарифні схеми, модельний ряд пристроїв операторів і погана якість мобільного широкосмугового доступу, висока вартість пристроїв і послуг голосового зв'язку одержали найвищі рейтинги невдовлення в усьому світі.

Дослідження також показало, що в умовах збільшення кількості абонентів зі смартфонами, інтенсивні користувачі новітніх сервісів майбутньому стануть найчисленнішою групою користувачів. Кількість користувачів у цьому сегменті в 2011 році збільшилося в розвинених країнах на 34%, при цьому більше половини з них має вік молодше 35 років. Згідно з дослідженням, приблизно 60% цих користувачів очікують чудової якості мережі, навіть якщо це коштуватиме трохи більше, а приблизно 45% готові заплатити додаткові гроші за спеціальні мобільні сервіси, такі як засоби безпеки або послуги позиціонування на основі GPS.

Nokia Siemens Networks проводила своє щорічне дослідження з питань залучення і утримання абонентів у 17 країнах, включаючи Великобританію, США, Німеччину, Японію, Південну Корею, Швейцарію і Австралію, Бразилію, Колумбію, Польщу, Росію і Туреччину, Китай, Індію, Кенію, Мексику і Марокко.

Довідка УНІАН. Nokia Siemens Networks – провідний світовий постачальник у галузі широкосмугових мобільних комунікацій. Прибуток Nokia Siemens Networks за 2011 рік склав понад 14 млрд. євро. Компанія здійснює свою діяльність більш ніж у 150 країнах. Штаб-квартира знаходиться в м. Еспо, Фінляндія.