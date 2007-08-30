Названі претенденти на європейський ”Автомобіль року”

Організатори щорічного європейського конкурсу "Автомобіль року" оприлюднили список кандидатів на звання кращого автомобіля 2008 року. У конкурсі візьмуть участь 32 моделі, з яких на листопад ц.р. 58 журналістів з 22 європейських країн виберуть тільки сім фіналістів. Після цього, буде проведений ще один тур конкурсу. Потім журі за наслідками голосування вибере переможця.

Повний список претендентів на звання "Автомобіля року" в Європі виглядає так:

Audi A5/S5

BMW X5

Chrysler Sebring

Citroлn C-Crosser/Mitsubishi Outlander/Peugeot 4007

Daihatsu Materia

Dodge Nitro

Fiat 500

Fiat Bravo

Ford Mondeo

Honda CR-V

Hyundai i30

Jeep Patriot

Jeep Wrangler

Kia cee’d

Land Rover Freelander 2

Lexus LS460/600h

Mazda2

Mazda CX7

Mercedes C-Class

Nissan Qashqai

Nissan X-Trail

Opel Antara

Peugeot 308

Renault Laguna

Renault Twingo II

SsangYong Actyon

Skoda Fabia

Smart ForTwo

Subaru Impreza

Toyota Auris/Corolla

Volkswagen Tiguan

Volvo V70/XC70

Нагадаємо, що цей конкурс проходить в Європі з 1964 року. Титул європейського "Автомобіля року 2007" одержав компакт-вен Ford S-Max, а друге і третє місце посіли Opel Corsa і Citroen C4 Picasso відповідно.

Автолента