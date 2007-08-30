Названі претенденти на європейський ”Автомобіль року”
У списку 32 моделі, до шорт-листа потраплять 7
Організатори щорічного європейського конкурсу "Автомобіль року" оприлюднили список кандидатів на звання кращого автомобіля 2008 року. У конкурсі візьмуть участь 32 моделі, з яких на листопад ц.р. 58 журналістів з 22 європейських країн виберуть тільки сім фіналістів. Після цього, буде проведений ще один тур конкурсу. Потім журі за наслідками голосування вибере переможця.
Повний список претендентів на звання "Автомобіля року" в Європі виглядає так:
Audi A5/S5
BMW X5
Chrysler Sebring
Citroлn C-Crosser/Mitsubishi Outlander/Peugeot 4007
Daihatsu Materia
Dodge Nitro
Fiat 500
Fiat Bravo
Ford Mondeo
Honda CR-V
Hyundai i30
Jeep Patriot
Jeep Wrangler
Kia cee’d
Land Rover Freelander 2
Lexus LS460/600h
Mazda2
Mazda CX7
Mercedes C-Class
Nissan Qashqai
Nissan X-Trail
Opel Antara
Peugeot 308
Renault Laguna
Renault Twingo II
SsangYong Actyon
Skoda Fabia
Smart ForTwo
Subaru Impreza
Toyota Auris/Corolla
Volkswagen Tiguan
Volvo V70/XC70
Нагадаємо, що цей конкурс проходить в Європі з 1964 року. Титул європейського "Автомобіля року 2007" одержав компакт-вен Ford S-Max, а друге і третє місце посіли Opel Corsa і Citroen C4 Picasso відповідно.