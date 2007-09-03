Меч Скайвокера побуває в космосі

Один з найвідоміших у світі мечів – світловий клинок Люка Скайвокера, героя епосу Джорджа Лукаса про "Зоряні війни" побуває у космосі.

Шаттл Discovery на честь тридцятирічного ювілею кіноепопеї доставить джедайський меч на орбіту, а потім, тринадцять днів по тому клинок повернуть на Землю, повідомляє Эхо Москвы.

28 серпня меч був відправлений спеціальним авіарейсом із штаб-квартири Lucasfilm в північній Каліфорнії у Космічний центр NASA в Г`юстоні.

Там меч зберігатиметься в підвалі, де раніше знаходилися зразки місячного ґрунту, до моменту відльоту космічного човника.

Виліт шатлу Discovery з командою з семи чоловік заплановано на 23 жовтня 2007 року. Крім світлового меча, Discovery доставить на МКС модуль "Гармонія", який повинен буде з`єднати європейські і японські космічні лабораторії.