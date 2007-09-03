Меч Скайвокера побуває в космосі
03:37, 03 вересня 2007Наука та IT
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Виліт шатлу запланований на 23 жовтня
|Марк Хемілл у ролі Люка Скайвокера
Шаттл Discovery на честь тридцятирічного ювілею кіноепопеї доставить джедайський меч на орбіту, а потім, тринадцять днів по тому клинок повернуть на Землю, повідомляє Эхо Москвы.
28 серпня меч був відправлений спеціальним авіарейсом із штаб-квартири Lucasfilm в північній Каліфорнії у Космічний центр NASA в Г`юстоні.
Там меч зберігатиметься в підвалі, де раніше знаходилися зразки місячного ґрунту, до моменту відльоту космічного човника.
Виліт шатлу Discovery з командою з семи чоловік заплановано на 23 жовтня 2007 року. Крім світлового меча, Discovery доставить на МКС модуль "Гармонія", який повинен буде з`єднати європейські і японські космічні лабораторії.
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