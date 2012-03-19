Мешканця Уельсу заарештували за расистські твіти на адресу футболіста

Поліція заарештувала місцевого жителя, який підозрюється в тому, що він написав у своєму твіттері кілька расистських зауважень щодо футболіста "Болтона" Фабріса Муамба, який втратив свідомість під час матчу

ПоліціяПівденногоУельсузаарештуваламісцевогожителя,якийпідозрюєтьсявтому,щовіннаписаву своємутвіттерікількарасистськихзауважень щодо футболіста "Болтона"ФабрісаМуамба, який втративсвідомість підчас матчу.ЯкповідомляєSky News, 21-річнийпідозрюванийдоставленийдополіцейського відділкувмістіСуонсі.



Расистськікоментарі булиоприлюдненікористувачемliamstacey9.Ниніакаунтвидалений.



Муамба-виходецьз ДемократичноїРеспублікиКонго.Він граєза "Болтон" з 2008року.



23-річнийфутболіствтративсвідомістьпростонаполі під часчвертьфінальногоматчуКубкаАнгліїміж "Болтоном"і "Тоттенхемом" увечері17 березня,нагадуєЛента.ру.Лікарізафіксувалиу спортсменазупинкусерця, вінбувекстреногоспіталізованийдо спеціалізованоїлондонськуклініку,депонинізалишаєтьсявреанімаціївкритичномустані.



Післяцьогоінцидентуматчбувприпинений.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter