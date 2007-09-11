Росія випробувала вакуумну бомбу, яка має замінити ядерні боєприпаси

Найпотужніша в світі вакуумна бомба, співмірна щодо ефективності з ядерним боєприпасом, пройшла випробування в Росії, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Перший телеканал місцевого телебачення.

"Результати випробувань створеного авіаційного боєприпасу показали, що його за ефективністю та можливостями можна порівняти з ядерним боєприпасом, водночас, я це особливо хочу наголосити, дія цього боєприпасу абсолютно не забруднює довкілля порівняно з ядерним боєприпасом", - сказав телеканалу заступник начальника Генерального штабу ЗС Росії Олександр Рукшин.

Нова вакуумна авіабомба дасть змогу замінити цілий ряд створених раніше ядерних засобів малої потужності, зазначає телеканал.

У Міноборони всіляко підкреслюють: ця військова розробка не порушує жодного міжнародного договору, повідомляє Перший канал.

До цього найпотужніша в світі вакуумна авіабомба була на озброєнні американських ВПС, її випробували 2003 року.

Російська вакуумна бомба поки що немає офіційної назви, лише секретний шифр. Відомо, що вибухова речовина, використана в ній, істотно сильніша за тротил. Цього, за даними телеканалу, вдалося досягти завдяки використанню нанотехнологій.

"Це в свою чергу дозволило знизити вимоги до точності, звідси здешевлення - та якість, яка нам потрібна за сучасних умов. Ми одержали боєприпас відносно дешевий з високими вражаючими властивостями", - каже Юрій Балико - начальник управління одного з науково-дослідних інститутів Міноборони РФ.

Російська бомба істотно перевершує американський аналог. Маса вибухової речовини менша, але при цьому бомба в чотири рази потужніша. Температура в епіцентрі вибуху вища вдвічі. А загальна площа враження вища в 20 разів.

За словами Рукшина, новий боєзаряд "забезпечить нам можливість дати реалізацію безпеки держави і водночас протистояти міжнародному тероризмові в будь-якій обстановці і в будь-якому регіоні".