В Одесі поставлять пам'ятник Стіву Джобсу

Як передає кореспондент УНІАН, історико-топонімічна комісія Одеської міськради підтримала ідею студентів про встановлення за залучені кошти 2-метрового пам'ятника перед фасадом студентського гуртожитку на вулиці Новосельського, 74/76.

Як зазначила голова комісії - віце-мер Одеси Олена Павлова, «ми сказали «так», тому що це дуже актуально, свіжо і своєчасно. У вік вибуху інформаційних технологій Стів Джобс - кумир молоді, повністю змінив світ. Це - талановитий винахідник, в заслугах якого сучасній людині складно засумніватися».

На сайті мерії зображено вигляд запропонованої студентами скульптурної композиції.

Як повідомлялося, Стівен Пол Джобс (24 лютого 1955 - 5 жовтня 2011) - американський підприємець, дизайнер і винахідник. Був співзасновником, головою ради директорів корпорації Apple і дістав широке визнання як харизматичний піонер революції в галузі персональних комп'ютерів.

С.Джобс отримав ряд нагород і суспільне визнання за вплив на індустрію технологій і музики.