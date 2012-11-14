Skype відключив функцію відновлення паролів через скарги на злам

Популярний сервіс інтернет-телефонії Skype відключив функцію відновлення паролів після численних скарг користувачів про злам їхніх облікових записів через уразливість, виявлену в сервісі відновлення паролів Skype, сказав РІА "Новости" представник сервісу.

"Ми отримали повідомлення про вразливість у системі безпеки Skype. В цілях безпеки наших користувачів ми тимчасово відключили функцію скидання пароля, також ми продовжуємо далі досліджувати це питання", - сказав представник сервісу. У середу в інтернеті з'явилася інформація про критичну вразливість у системі відновлення паролів на сервісі Skype, яка дозволяє користувачам без спеціальних знань викрадати чужі облікові записи на сервісі.

Помилка розробників полягає в тому, що якщо у хакера є аккаунт в Skype, і він знає адресу електронної пошти, на який зареєстрований акаунт іншого користувача, то зловмисник може легко отримати доступ до акаунту жертви: для цього потрібно вказати її email в своєму профілі в якості основної адреси і запустити процедуру відновлення пароля.

Компанія Skype була заснована в 2003 році. Кількість зареєстрованих користувачів сервісу перевищує 500 мільйонів чоловік, а його щомісячна аудиторія досягає 170 мільйонів користувачів. Для роботи з сервісом існують клієнтські програми для більшості поширених настільних і мобільних операційних систем. У 2011 році корпорація Microsoft придбала Skype за 8,5 мільярда доларів.