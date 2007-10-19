Англійський спецпідрозділ набирає на роботу геймерів

Британські спецслужби набирають на роботу геймерів, фанів віртуальних шпигунських ігор, таких як Tom Clancy`s Splinter Cell: Double Agent, пише The Times.

З цією метою урядовий центр комунікацій (УЦК) - секретний підрозділ, що спеціалізується на прослуховуванні та відстежуванні інформації, - розмістить безпосередньо всередині ігор реальні оголошення про найм.

Таким чином організація сподівається знайти співробітників, які добре розуміються на комп`ютерах, сучасних технологіях і взагалі "швидко метикують".

Оголошення розраховані на представників чоловічої статі у віці від 8 до 34 років. При цьому, що стосується наймолодших, яким ще рано влаштовуватися на роботу - головне дати зрозуміти, що в майбутньому вони мають реальний шанс стати справжнім секретним агентом.

Утім, як зазначає The Times, кар`єра в стилі Джеймса Бонд є малоймовірною. УЦК, який займається прослуховуванням, а також захистом державних комп`ютерних систем від хакерів, цікавлять перш за все програмісти. Більшість фахівців працюють у головному прослуховуючому центрі в Челтнемі (Cheltenham).

Лента.ру