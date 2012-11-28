Російський прем'єр про Інтернет: ми розберемося як і що регулювати

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на спільній прес-конференції зі своїм французьким колегою Жан-Марком Ейро.

«Я згоден, що частина з них (законів стосовно Інтернету), можливо, не ідеальні й час звернути увагу на те, яка практика їх застосування. З цим я сперечатися не буду, оскільки регулювання Інтернету - штука достатньо складна... Людство лише має визначити, що можна регулювати, а що не можна», - сказав Д.Медведєв.

«Назвати ці закони репресивними неможливо, оскільки в результаті застосування цих законів жоден ресурс не був виключений або відключений, а помилки, які відбувалися, досисть швидко виправлялися владою. Сподіваюся, що так відбуватиметься в майбутньому», - додав він.

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При цьому російський прем'єр вважає, що міжнародне співтовариство має виробити певні правила регулювання Інтернету.

«Це не означає, що ми повинні зарегулювати все і вся. Це абсолютно суперечить духу Інтернету», - сказав він і додав, що йдеться, в першу чергу, про дотримання авторських прав.

Д.Медведєв зазначив, що в Росії «ми розберемося як і що регулювати, а «Єдина Росія» ухвалить необхідні рішення, якщо буде потрібно».

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада в Росії почав працювати сайт із реєстром протизаконних сайтів у Рунеті - www.zapret-info.gov.ru/

Як повідомили УНІАН у Федеральній службі з нагляду в сфері зв'язку, інформаційних технологій та масових комунікацій (Роскомнагляд), до чорного списку вноситимуться сайти, які містять інформацію про наркотики, дитячу порнографію та заклики до суїциду. Вони блокуватимуться в досудовому порядку, якщо небезпечна інформація не буде з них вчасно видалена. Крім того, до реєстру потраплять сайти, щодо яких було винесено судову ухвалу про порушення.

Водночас, до реєстру заборонених у Росії сайтів на деякий час вносилася IP-адреса, що належить корпорації Google, відеохостинг Youtube та інші популярні ресурси. Влада пояснювала це технічними помилками.