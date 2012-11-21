У Росії заборонили доступ до частини матеріалів YouTube

Як повідомляється на сторінці Єдиного реєстру доменних імен, покажчиків сторінок сайтів в мережі "Інтернет" і мережевих адрес, що дозволяють ідентифікувати сайти в мережі "Інтернет", що містять інформацію, поширення якої в Російській Федерації заборонене, адресу youtube.com внесли в нього 21 листопада за рішенням Росспоживнагляду.

Також на сайті зазначається, що рішення № 203 винесли 14 листопада. Причини внесення відеохостингу в реєстр були невідомі, пише Lenta.ru.

При цьому, 3 листопада Роскомнагляд отримав від Google і YouTube офіційні контакти. За ними відомство повинно було повідомляти ресурси про знайдену на них заборонену інформацію.

Після розголосу ситуації прес-служба Росспоживнагляду пояснила, що до реєстру заборонених сайтів внесли не весь відеохостинг YouTube, а тільки деякі з його сторінок із забороненим матеріалом.

За законом, власникам сайтів і хостинг-провайдерам дається три доби з моменту повідомлення для того, щоб видалити шкідливу інформацію. До неї в першу чергу відноситься дитяча порнографія, пропаганда наркотиків і суїциду.