Twitter радить негайно змінити паролі

"Атака була роботою аж ніяк не аматорів, і ми не думаємо, що це був поодинокий випадок", - написав у своєму мікроблозі директор з інформаційної безпеки Twitter Боб Лорд. На його думку, кібератака на сервіс може бути пов'язана із недавніми зламами серверів деяких американських технологічних компаній і ЗМІ.

Керівництво Twitter порекомендувало всім користувачам сервісу негайно змінити свої паролі як запобіжний захід, повідомляє в ніч на суботу агентство Франс Прес з посиланням на заяву представників Twitter.

На цю тему: New York Times атакують китайські хакери

Раніше в п'ятницю, нагадує РІА Новини, ділове видання Wall Street Journal заявило, що слідом за іншими американськими ЗМІ зазнало атаки китайських хакерів. Напередодні інша популярна американська газета New York Times повідомила, що протягом чотирьох місяців зазнає хакерських нападів з Китаю, що могло бути викликане публікацією статті про "приховані багатства" родичів прем'єра Держради КНР Вень Цзябао. Влада Китаю вже назвали звинувачення New York Times безпідставними. Керівництво Twitter припущень про джерело кібератаки на сервера мікроблогів не публікує.